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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о Глушенкове: «Сейчас «Зенит» ни за какие деньги его не продаст. 30 миллионов пока никто не предлагал»

– Если Мудрика взяли за 100 миллионов, сколько стоит Глушенков? – Дешевле. – Когда он играл за «Локомотив», вы называли ценник в районе 15 миллионов евро за него.

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