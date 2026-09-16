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«Барселона» лидирует в Ла Лиге с 18 очками после 6 туров, «Реал» отстает на 3 балла, «Атлетико» – на 5. «Вильярреал» идет в зоне вылета

« Барселона » по-прежнему возглавляет таблицу Ла Лиги после шести туров. Каталонская команда набрала максимально возможное количество очков на этом отрезке – 18.

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