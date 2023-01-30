ВСУ обстреляли Алчевск из HIMARS

Сотрудники представительства ЛНР в СЦКК поделились информацией о том, что в ночь с 29 на 30 января боевики Вооружённых сил Украины провели артиллерийскую атаку, целью которой оказался находящийся на территории региона населённый пункт Алчевск.
Сотрудники представительства ЛНР в СЦКК поделились информацией о том, что в ночь с 29 на 30 января боевики Вооружённых сил Украины провели артиллерийскую атаку, целью которой оказался находящийся на территории региона населённый пункт Алчевск.
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