Небензя: РФ готова сражаться на Украине до конца

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что РФ готова сражаться на Украине до конца, но у коллективного Запада есть возможность спасти «хотя бы что-то от Украины», если он придёт к здравому смыслу.
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