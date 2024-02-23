Небензя: РФ готова сражаться на Украине до конца

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что РФ готова сражаться на Украине до конца, но у коллективного Запада есть возможность спасти «хотя бы что-то от Украины», если он придёт к здравому смыслу.