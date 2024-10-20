Производство упаковки: баночка для БАДа всего за один цикл

Завод «Протей» (Калужская область), производитель полимерной упаковки, запустил вторую производственную площадку и увеличил мощности более чем на 80%, до 800 млн флаконов и банок, а также до 850 млн крышек в год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии