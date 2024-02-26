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В России может появиться база неизвестных пациентов

В России может появиться база неизвестных пациентов

В России может появиться закон о базе неизвестных пациентов. Такой документ уже готовят в Госдуме. Об этом рассказал "Парламентской газете" зампред комитета палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, координатор отряда "Лиза Алерт", один из авторов законопроекта Олег Леонов.

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