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Воздушная тревога объявлена в Донецкой и Черниговской областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Донецкой и Черниговской областях Украины

На Украине объявили воздушную тревогу в Донецкой и Черниговской областях. Оповещение поступило от официального государственного ресурса, который информирует жителей о текущей ситуации и мерах предосторожности на этих территориях.

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