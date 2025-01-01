Воздушная тревога объявлена в Донецкой и Черниговской областях Украины

На Украине объявили воздушную тревогу в Донецкой и Черниговской областях. Оповещение поступило от официального государственного ресурса, который информирует жителей о текущей ситуации и мерах предосторожности на этих территориях.
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