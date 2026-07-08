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Царьград

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"Ответный жест": Политолог Баранчик пояснил, почему Турция согласилась поставлять оружие Украине

"Ответный жест": Политолог Баранчик пояснил, почему Турция согласилась поставлять оружие Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые публично заявил о поддержке инициативы PURL. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые открыто высказался в поддержку проекта PURL, механизма Североатлантического альянса, предназначенного для финансирования закупок вооружений американского производства для нужд Украины.

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