"Ответный жест": Политолог Баранчик пояснил, почему Турция согласилась поставлять оружие Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые публично заявил о поддержке инициативы PURL. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые открыто высказался в поддержку проекта PURL, механизма Североатлантического альянса, предназначенного для финансирования закупок вооружений американского производства для нужд Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии