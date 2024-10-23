В Антарктиде обнаружили загадочную аномалию: в снегу видна огромная дверь

Сбился со счёта, в который раз тискают этот фейк.

Модест

Со спутников сейчас можно заголовки газет читать. Неужели двери в ангар просмотрели? Читал про эту дверцу несколько лет назад. Япошки бы уже давно там всё вынюхали, для них любые технологии святее Бога.