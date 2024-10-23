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В Антарктиде обнаружили загадочную аномалию: в снегу видна огромная дверь

В Антарктиде обнаружили загадочную аномалию: в снегу видна огромная дверь

Последняя находка спутниковых археологов в Антарктиде поставила в тупик уже представителей официальной науки.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Сбился со  счёта, в который  раз тискают  этот фейк.
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23 час.
Модест
Со спутников сейчас можно заголовки газет читать. Неужели двери в ангар просмотрели? Читал про эту дверцу несколько лет назад. Япошки бы уже давно там всё вынюхали, для них любые технологии святее Бога.
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18 час.
М
ММ
Кто читать будет? Объем информации представляете? Есть археологи,которые как раз занимаются таким чтением, но им вряд ли интересна Антарктида.
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16 час.

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