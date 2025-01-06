В России высказались об ожиданиях от президентства Трампа

Карасин: нужно внимательно следить за тем, что происходит в администрации Трампа Сейчас тот самый период, когда надо внимательно следить за тем, что происходит в администрации избранного президента США Дональда Трампа, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
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