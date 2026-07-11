В МО России заявили о показательности успешных ударов по ВПК Украины

В Минобороны России заявили, что групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве и морской портовой инфраструктуре в Одесской области подтвердили возможности российских войск поражать любые цели по всей Украине.
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