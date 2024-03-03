«Реал» обжалует удаление Беллингема в матче с «Валенсией»

«Реал» подаст апелляцию на удаление Джуда Беллингема в матче с «Валенсией» (2:2). Ожидается, что решение по апелляции будет принято не позже четверга, поскольку в следующее воскресенье мадридцы проведут матч 28-го тура Ла Лиги с «Сельтой».