«Реал» обжалует удаление Беллингема в матче с «Валенсией»

«Реал» подаст апелляцию на удаление Джуда Беллингема в матче с «Валенсией» (2:2). Ожидается, что решение по апелляции будет принято не позже четверга, поскольку в следующее воскресенье мадридцы проведут матч 28-го тура Ла Лиги с «Сельтой».
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