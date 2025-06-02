В Новосибирской области 2 июня изменится расписание 18 электропоездов

Изменения связаны с плановыми работами на железнодорожных путях в западном направлении. Что изменится: • Время отправления/прибытия некоторых электричек изменится на 2-27 минут На каких маршрутах: • Новосибирск – Барабинск • Новосибирск – Татарская • Новосибирск – Чулымская • Чулымская – Новосибирск-Восточный • Барабинск – Татарская • Новосибирск – Коченево Уточнить актуальное расписание можно на официальном сайте перевозчика.