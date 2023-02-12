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Судейские карточки боя Махачев – Волкановски: все судьи отдали Исламу первый, второй и четвертый раунды

Судейские карточки боя Махачев – Волкановски: все судьи отдали Исламу первый, второй и четвертый раунды

В Перте (Австралия) завершился турнир UFC 284, в главном событии которого состоялся бой за титул в легком весе между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

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