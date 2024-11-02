Хорошая новость из Часова Яра: Спецназ «Ахмат» перерезал снабжение ВСУ в «фортецi»

Радомир Маркуш 1 ноября 2024 г., 19:06 В городе и вокруг него ежедневно уничтожается по три батальона бандеровцев На Часовоярском направлении российские войска продолжают вести бои в городской черте, а также улучшать свои позиции на флангах при каждом удобном случае.