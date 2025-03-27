Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 087 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Татарников
    Клоун кто тебя будет жрать из россиян , ведь на сквозь прогнил трупным запахом,тебя только что оставить на закуску че...Новое признание З...
  • alik3456 Джексон
    Идиот зелёный! Россияне дерьмом не питаются...А вот америкосы , запросто! Они всё съедят где потом можно деньги выскр...Новое признание З...
  • Виктор Луговой
    Динозавры...? Уж чья бы корова мычала, а свинозаврова сидела бы и не чирикала.Новое признание З...

ВСУ начали прятать ценное вооружение на энергообъектах

ВСУ начали прятать ценное вооружение на энергообъектах

После того, как Украина и Россия достигли договоренностей, согласно которым стороны отказались наносить удары по энергообъектам друг друга, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали прятать особо ценное вооружение на подстанциях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх