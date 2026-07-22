Как освободить память на Android. Чистим за минуты без потери данных

Современные смартфоны быстро заполняются фотографиями, видео, приложениями и временными файлами. В какой-то момент Android начинает предупреждать о нехватке памяти, новые приложения перестают устанавливаться, сам телефон работает заметно медленнее.
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