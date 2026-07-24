Иран: Должностные лица посольства Новой Зеландии в Тегеране снова приостановили работу до дальнейшего уведомления, всего через несколько недель после открытия, из-за проблем безопасности на фоне региональной эскалации.
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