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Контрафронт

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Иран: Должностные лица посольства Новой Зеландии в Тегеране снова приостановили работу до...

Иран: Должностные лица посольства Новой Зеландии в Тегеране снова приостановили работу до дальнейшего уведомления, всего через несколько недель после открытия, из-за проблем безопасности на фоне региональной эскалации.

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