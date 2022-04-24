Стивен Магуайр победил Чжао Синьтуна и вышел в четвертьфинал Чемпионата Мира по снукеру 2022

Стивен Магуайр нанес поражение Чжао Синьтуну со счетом 13-9 и вышел в четвертьфинал Чемпионата Мира 2022 по снукеру против Ронни О’Салливана, сообщает World Snooker Стивен Магуайр (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Мира 2022 Результаты, турнирная таблица Чемпионата Мира 2022 Квалификация Чемпионата Мира 2022 Расписание трансляций Чемпионата Мира 2022 Стивен Магуайр благодаря своему опыту и тактическому уму одержал победу со счетом 13-9 над молодым сенсационным игроком Чжао Синьтуном и вышел в четвертьфинал Чемпионата Мира 2022 по снукеру.