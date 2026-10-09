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temapenza

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Пирожки-«бананчики» без яиц и дрожжей: нежное тесто замешиваю в общей сложности на 4 продуктах

Осень с ее фруктовым обилием больше других сезонов располагает к выпечке. Однако не стоит забывать и о белке.

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