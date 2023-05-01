Петербургский миллиардер Еневич передал своей дочери сеть гипермаркетов товаров для дома

Ранее девушка уже владела четвертью акций, однако теперь в ее распоряжении оказались свыше 76 %. Петербургский миллиардер Александр Евневич покинул состав учредителей сети гипермаркетов DIY «Максидом», передав 51 % акций своей дочери.
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