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Погиб Джонни Годро, «Арсенал» арендовал Стерлинга, Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака», Джокович проиграл Попырину на US Open и другие новости

Погиб Джонни Годро, «Арсенал» арендовал Стерлинга, Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака», Джокович проиграл Попырину на US Open и другие новости

1. Главный трансфер лета в России состоялся! Александр Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» и подписал контракт по схеме «3+1».

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Максим Комаров
Ага! Особенно больно за разбитую судьбу Ахметова
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