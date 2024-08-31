Погиб Джонни Годро, «Арсенал» арендовал Стерлинга, Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака», Джокович проиграл Попырину на US Open и другие новости

1. Главный трансфер лета в России состоялся! Александр Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит» и подписал контракт по схеме «3+1».
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