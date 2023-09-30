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Индекс цен на личные расходы граждан США выросли ниже ожиданий. Индикатор PCE особенно важен для ФРС

Индекс цен на личные расходы граждан США выросли ниже ожиданий. Индикатор PCE особенно важен для ФРС

Индекс цен на личные потребительские расходы стал самым ожидаемой статистикой этой недели. Индикатор PCE считается самым важным для ФРС, по результатам которого регулятор принимает окончательное решение о направлении вектора монетарной политики.

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