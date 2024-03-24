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«112»: террорист накануне нападения ходил в Crocus City Hall и изучал планировку

«112»: террорист накануне нападения ходил в Crocus City Hall и изучал планировку

Накануне теракта в Crocus City Hall один из боевиков посетил спектакль в концертном зале. Как сообщил источник Telegram-канала «112», злоумышленника не интересовала культурная составляющая, он хотел осмотреть планировку здания.

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