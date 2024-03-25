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Встреча короля Чарльза и принцессы Уэльской: зачем монарх позвал Кейт Миддлтон на приватный обед

Встреча короля Чарльза и принцессы Уэльской: зачем монарх позвал Кейт Миддлтон на приватный обед

Встреча короля Чарльза и принцессы Уэльской: зачем монарх позвал Кейт Миддлтон на приватный обед Евгения КомароваБританская королевская семья в последние дни несколько раз становилась объектом внимания прессы.

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