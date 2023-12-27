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Посол Любинский: деньги от Австрии на восстановление Украины идут в ВСУ

Посол Любинский: деньги от Австрии на восстановление Украины идут в ВСУ

Австрия выделяет финансовые средства Украине якобы для восстановления экономики. На самом деле эти деньги идут на финансирование вооруженных сил страны, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

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