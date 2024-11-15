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У бывшего премьер-министра Касьянова захотели отобрать квартиру за 700 миллионов рублей

У бывшего премьер-министра Касьянова захотели отобрать квартиру за 700 миллионов рублей

Участники движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру с требованием отобрать у бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) квартиру в центре Москвы.

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