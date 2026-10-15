«Почта России» получит дополнительную финансовую поддержку в 2027 году: комиссию за доставку пенсий повысят до 1,5% Елена ГалицкаяМинцифры рассчитывает укрепить финансовое положение почтового оператора за счет увеличения выплат из Социального фонда России и бюджетного финансирования.