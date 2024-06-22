В 2024 году в Москве было проведено более 1,5 миллиона анализов качества воды

Московские специалисты провели более 1,5 млн анализов качества воды с начала 2024 года. Это стало результатом усилий комплекса городского хозяйства Москвы, который ежедневно контролирует состояние воды, подаваемой жителям города через систему водопроводных сетей протяженностью около 13 тысяч километров.