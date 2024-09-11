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Расчет РСЗО "Ураган" поразил командный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Расчет РСЗО "Ураган" поразил командный пункт ВСУ на авдеевском направлении

Скриншот видео Военные расчета РСЗО "Ураган" группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт военнослужащих ВСУ и украинских националистов на авдеевском направлении зоны проведения спецоперации РФ (СВО).

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