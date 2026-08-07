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Новые натрий-ионные аккумуляторы обходятся без активного охлаждения

Новые натрий-ионные аккумуляторы обходятся без активного охлаждения

Главное преимущество новой технологии — способность работать без сложных и энергозатратных систем активного охлаждения, которые являются критически важным, но дорогостоящим компонентом литий-ионных станций.

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