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Проект мессенджера ICQ официально закрыт. Сообщения больше не отправляются

Проект мессенджера ICQ официально закрыт. Сообщения больше не отправляются

Компания VK прекратила поддержку популярного мессенджера ICQ — пользователям «аськи» предлагается перейти в «VK Мессенджер» и «VK WorkSpace»На официальном сайте ICQ закрыта возможность авторизироваться, сообщения перестали передаваться, а работа серверов остановлена.

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