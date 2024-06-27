Проект мессенджера ICQ официально закрыт. Сообщения больше не отправляются

Компания VK прекратила поддержку популярного мессенджера ICQ — пользователям «аськи» предлагается перейти в «VK Мессенджер» и «VK WorkSpace»На официальном сайте ICQ закрыта возможность авторизироваться, сообщения перестали передаваться, а работа серверов остановлена.
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