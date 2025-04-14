Российская артиллерия блокирует снабжение ВСУ в Горнальском монастыре

Украинские подразделения в селе Горналь Курской области, включая Горнальский Свято-Николаевский мужской монастырь, испытывают проблемы со снабжением из-за контроля российских артиллеристов над переправами через реку Псёл.
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