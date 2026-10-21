В ночь на 22 октября в Подмосковье местами может похолодать до минус пяти градусов. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре.
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