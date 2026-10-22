МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в воскресенье, 25 октября, встретится со спикером Лок Сабхи (нижней палаты парламента Индии) Омом Бирлой в рамках поездки думской делегации на парламентский форум БРИКС в Нью-Дели.
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