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Генконсул РФ Сергей Марин: власти Хоккайдо почти полностью прекратили контакты с генконсульством РФ

Власти региона Хоккайдо и Саппоро (Япония) практически прекратили контактировать с генконсульством Российской Федерации, об этом сообщил Сергей Марин, генконсул России.

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