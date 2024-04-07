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Закон и Порядок

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Шрёдер призывает найти дипломатическое решение конфликта на Украине

Шрёдер призывает найти дипломатическое решение конфликта на Украине

Шрёдер призвал власти Франции и Германии взять на себя инициативу по выработке дипломатического решения военного конфликта, поскольку Китай, по мнению экс-канцлера, не заинтересован в этомГерхард Шрёдер (Фото: Sean Gallup / Getty Images) Франции и Германии следует взять на себя инициативу и выступить за дипломатическое урегулирование конфликта Украины и России, считает бывший немецкий канцлер Герхард Шрёдер (1998-2005).

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