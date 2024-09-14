В МИД РФ заявили, что Запад уже принял решение о нанесении ударов вглубь России США и их союзники уже приняли решение о нанесении ударов вглубь российской территории.
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В МИД РФ заявили, что Запад уже принял решение о нанесении ударов вглубь России США и их союзники уже приняли решение о нанесении ударов вглубь российской территории.
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