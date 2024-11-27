Зверства ВСУ в Селидово подтвердили ненависть Украины к Донбассу

kornilenko28 корниленко А что вы удивляетесь бандеровская мразь и в годы ВОВ зверствовали похлеще фашистов и их идеология не изменилась. Это конченные сатанисты и подлежат только уничтожению

лина любимцева Эти садисты - западэнськие жЫдо-бандэровцы. Они сейчас в ВСУ служат КАРАТЕЛЯМИ! И они одинаково ненавилят что русских, что донбасских, что вообще всех украинцев. И всегда ненавидели. И в советское еще время, прощенные Никиткой Хрущевым, злопыхали ко всем ненавистью на западэнщине.