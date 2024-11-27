Страшное видео из Селидова рассказало всё: ВСУ оставляют наступающей русской армии мёртвые города Вадим Егоров Украинская армия бежит, оставляя после себя развалины и мёртвые тела.
Зверства ВСУ в Селидово подтвердили ненависть Украины к Донбассу
Комментарии
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kornilenko28 корниленко
А что вы удивляетесь бандеровская мразь и в годы ВОВ зверствовали похлеще фашистов и их идеология не изменилась. Это конченные сатанисты и подлежат только уничтожению
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9 час.
лина любимцева
Эти садисты - западэнськие жЫдо-бандэровцы. Они сейчас в ВСУ служат КАРАТЕЛЯМИ! И они одинаково ненавилят что русских, что донбасских, что вообще всех украинцев. И всегда ненавидели. И в советское еще время, прощенные Никиткой Хрущевым, злопыхали ко всем ненавистью на западэнщине.
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7 час.
лл
лина любимцева
В БЕЛОРУССИИ, во время ВОВ, бандэровцы заживо сжигали жителей белорусских деревень. Там больше четырехсот деревень, но самая известная сожженная деревня - ХАТЫНЬ. Самое обидное, что во времена СССР экскурсоводы в Хатыни говорили, что жителей села убивали гитлеровские каратели. Это не правда. Жителей Хатыни УБИВАЛИ УКРАИНСКИЕ БАНДЭРОВЦЫ. Под руководством и по указанию гитлеровцев, да, но бандэровскими руками. ВРАТЬ, ВПРЕДЬ, НЕ НУЖНО!! Тем более, покрывать преступников!! До-ПОКРЫВАЛИСЬ?!! Через сколько десятилетий от этих последышей бандэровских ублюдков гибнут сейчас наши молодые ребята... ВЫТЬ ОХОТА!!
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7 час.
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