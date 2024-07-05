Дело генерала Цокова о мошенничестве прекратили в связи с его смертью

ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский Военные следователи прекратили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении генерал-лейтенанта Олега Цокова, где главным фигурантом является генерал-майор Иван Попов.
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