Кто родился 13 апреля

Таймураз Дзамбекович Мамсуров (70 лет), член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Неоднократно избирался депутатом парламента Республики Северная Осетия, в 2000-2005 годах возглавлял региональный парламент.
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