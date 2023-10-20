Долина публично пристыдила дочь Началовой: «Обращаются на «Вы». Напоминаю!»

Лариса Долина заменила Вере Алдониной родную мать, когда Началовой не стало. Говорят, что в тот период артистка была очень близка с девочкой, к тому же, Долина является её крёстной матерью, что делает их практически родственницами.
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