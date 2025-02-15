На торжественном митинге, посвященном 36-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана, выступил ветеран войны Иван Зубрев.
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На торжественном митинге, посвященном 36-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана, выступил ветеран войны Иван Зубрев.