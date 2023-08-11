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В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю до 36 часов

Автор инициативы отметила, что в развитых странах давно используется такой подход Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила о том, что рабочую неделю в России можно сократить с 40 до 36 часов.

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