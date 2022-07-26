Казань: куда пойти с детьми за незабываемыми впечатлениями

Столица Республики Татарстан — огромный город со множеством развлечений для детей. Здесь немало центров, где предлагают необычно провести выходные и активным непоседам, и вдумчивым умникам и умницам, и маленьким исследователям тайн Вселенной.
Столица Республики Татарстан — огромный город со множеством развлечений для детей. Здесь немало центров, где предлагают необычно провести выходные и активным непоседам, и вдумчивым умникам и умницам, и маленьким исследователям тайн Вселенной.
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