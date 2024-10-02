Генштаб: войска Ирана атаковали две базы ВВС Израиля и штаб-квартиру Моссада

Начальник генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-лейтенант Мохаммад Багери заявил, что его страна нанесла удары по двум базам военно-воздушных сил (ВВС) Израиля и штаб-квартире израильской разведывательной службы Моссад.
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