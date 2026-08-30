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Моргенштерн теряет всё: суды, аресты и крах империи скандального рэпера

Моргенштерн теряет всё: суды, аресты и крах империи скандального рэпера

Моргенштерн теряет всё: суды, аресты и крах империи скандального рэпера Елена ГалицкаяКогда-то Моргенштерн* был символом новой российской музыкальной индустрии.

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