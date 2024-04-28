В Крыму курьер телефонных аферистов похитил у пенсионеров больше миллиона

В Симферопольском районе Крыма задержан 19-летний посыльный телефонных аферистов. Молодой человек, по указанию неустановленных кураторов, забрал у четверых пенсионеров в возрасте до 91 года, больше миллиона рублей.
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