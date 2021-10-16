Медовая ловушка: красивые женщины на вооружении спецслужб

Медовая ловушка — инструмент шпионажа, используемый спецслужбами, включающий в себя соблазнение и вхождение в доверие к высокопоставленному мужчине с целью вербовки, получения информации, дискредитации или, в редких случаях, ликвидации.
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