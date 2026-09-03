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Кими Антонелли: «Разговоры о «Феррари» всегда будут – знаю, насколько итальянцы эмоциональны. Я очень счастлив в «Мерседесе»

Гонщик « Мерседеса » Андреа Кими Антонелли смирился с тем, что его будут связывать с « Феррари » на протяжении всей карьеры.

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